Occupata un' altra volta dagli antagonisti la piscina Argelati
Dopo il blitz dello scorso luglio, domenica 30 novembre è avvenuta una nuova occupazione della piscina comunale di via Argelati, abbandonata da anni.L'azione è stata rivendicata dai gruppi antagonisti. “Abbiamo occupato la piscina Argelati, nel quartiere popolare Ticinese, chiusa a causa dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
E niente, batteria pre-riscaldata da 40 mins, nessuna altra colonnina occupata ma non si va oltre gli 85kw. Mi trovo a Marcon presso electrip. - facebook.com Vai su Facebook
Occupata un'altra volta dagli antagonisti la piscina Argelati - "Contro la criminalizzazione delle lotte, per il diritto all'abitare e la città pubblica”, viene scritto in una nota ... Scrive milanotoday.it