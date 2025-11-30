Occupata un' altra volta dagli antagonisti la piscina Argelati

Dopo il blitz dello scorso luglio, domenica 30 novembre è avvenuta una nuova occupazione della piscina comunale di via Argelati, abbandonata da anni.L'azione è stata rivendicata dai gruppi antagonisti. “Abbiamo occupato la piscina Argelati, nel quartiere popolare Ticinese, chiusa a causa dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

