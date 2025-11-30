Occupata la casa di un’anziana in Barriera di Milano | intervengono i carabinieri

Liberata, grazie all'intervento dei carabinieri, una casa in via Lombardore a Torino. Sabato 29 novembre i militari, contattati da alcuni cittadini, sono intervenuti in Barriera di Milano. “Appena abbiamo capito che l'alloggio era stato occupato, in quanto dalla strada si poteva notare che la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it