Occupata la casa di un’anziana in Barriera di Milano | intervengono i carabinieri

Torinotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Liberata, grazie all'intervento dei carabinieri, una casa in via Lombardore a Torino. Sabato 29 novembre i militari, contattati da alcuni cittadini, sono intervenuti in Barriera di Milano. “Appena abbiamo capito che l'alloggio era stato occupato, in quanto dalla strada si poteva notare che la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Occupata la casa di un’anziana in Barriera di Milano: intervengono i carabinieri - Sabato 29 novembre i militari, contattati da alcuni cittadini, sono intervenuti in Barriera di Milano. torinotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Occupata Casa Un8217anziana Barriera