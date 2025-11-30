NUOVO SHOW DI BARBARA D’URSO SU RAI1 | LA GAG CON MARA VENIER È UNA CONFERMA

Domenica In ha avuto al centro della puntata quasi un’ora di intervista di Mara Venier all’amica e collega Barbara d’Urso. Una chiacchierata intensa e vera. Dopo aver ripercorso tra clip e ricordi la vita familiare e il percorso professionale – Barbara d’Urso ha esordito proprio in Rai – si è passati a parlare di Ballando e del futuro in Rai. La d’Urso si è detta molto contenta e felice dell’esperienza a Ballando con le Stelle, prima come ballerina per una notte e ora come concorrente nell’iconico show di Milly Carlucci. Tra le più votate e applaudite dal pubblico, l’ex volto di Canale 5 è ora rientrata su Rai1 in punta di piedi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

