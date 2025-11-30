Nuovo sciopero dei mezzi in arrivo a Monza

Nuovo sciopero dei mezzi in arrivo. Oggi, domenica 30 novembre, l’organizzazione sindacale Confial ha proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore che interesserà i lavoratori di Net Srl, del gruppo Atm. Una mobilitazione che è scattata appena due giorni dopo lo sciopero generale di venerdì 28. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altre letture consigliate

Stile TV. . Nuovo sciopero dei trasporti, disagi per turisti e pendolari a Napoli - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 28 novembre è in programma un nuovo sciopero generale. I sindacati hanno indetto uno stop dei lavoratori pubblici e privati che interesserà trasporti, scuola, sanità e altri servizi. Tutti i dettagli ? shorturl.at/pKSR1 Vai su X

Sciopero Atm domenica 30 novembre, mezzi a rischio 4 ore: gli orari di metro, bus e tram - Domenica 30 novembre l’organizzazione sindacale Confial ha proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore che interesserà i lavoratori di Atm e del gruppo Net. Da milanotoday.it

Sciopero 28 novembre: stop a treni, bus, metro, aerei, scuola e stampa - Sciopero generale oggi 28 novembre 2025: stop a treni, bus, metro, aerei, scuola e stampa. Secondo catania.liveuniversity.it

Sciopero 28 novembre, dai treni agli aerei fino alla scuola: l’Italia si ferma - Dai treni ai bus, dalla metro agli aerei, fino alla scuola e alla stampa: sono molti i settori che incroceranno le braccia in tutt ... Da msn.com