Nuovo polo educativo Pensato dagli alunni | San Fermo è il futuro
Un open day che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di famiglie ieri alla scuola primaria IV Novembre e secondaria Don Rimoldi – Righi in vista della prossima apertura del nuovo polo educativo di San Fermo. Dove c’era una struttura scolastica obsoleta e vecchia, il Comune sta realizzando dunque un’eccellenza formata da 4 edifici disposti a quadrilatero con un ampio cortile interno e parchi esterni. Un edificio ospiterà la primaria della IV Novembre e l’alto la secondaria di primo grado Don Rimoldi-Righi. Le altre due strutture saranno l’ampia palestra e il nuovissimo auditorium. All’iniziativa presenti il sindaco Davide Galimberti, gli assessori Rossella Dimaggio e Andrea Civati, la dirigente scolastica dell’istituto Caterina Gioia, che ha illustrato il progetto dal punto della didattica, insieme a diversi docenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Grande partecipazione all’Open day del nuovo polo scolastico di San Fermo #scuola - facebook.com Vai su Facebook
A Roma la presentazione di quello che sarà il nuovo Polo del Salvamento Italiano. Progetto frutto di un accordo tra Federbalneari Italia e @Fipsas1942. Servizio completo per "Zoom" sul nostro sito retesole.it/2025/11/27/ver… @Coninews #salvamento #sic Vai su X
Nuovo polo educativo. Pensato dagli alunni: San Fermo è il futuro - Il sindaco di Varese: è uno dei più importanti interventi di rigenerazione della città. Si legge su ilgiorno.it
Il nuovo polo scolastico di San Fermo: un luogo da vivere per tutta la comunità - Tante famiglie all'Open day del nuovo Polo scolastico che a settembre ospiterà la primaria IV Novembre e la media Righi - Riporta varesenews.it
Entusiasmo per il nuovo Polo Educativo di San Fermo: oltre cento famiglie all’Open Day - Una partecipazione che ha superato ogni aspettativa quella registrata questa mattina in occasione dell'open day dedicato alla scuola primaria IV Novembre e alla secondaria Don ... Si legge su varese7press.it