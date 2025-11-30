Nuovo polo educativo Pensato dagli alunni | San Fermo è il futuro

Un open day che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di famiglie ieri alla scuola primaria IV Novembre e secondaria Don Rimoldi – Righi in vista della prossima apertura del nuovo polo educativo di San Fermo. Dove c’era una struttura scolastica obsoleta e vecchia, il Comune sta realizzando dunque un’eccellenza formata da 4 edifici disposti a quadrilatero con un ampio cortile interno e parchi esterni. Un edificio ospiterà la primaria della IV Novembre e l’alto la secondaria di primo grado Don Rimoldi-Righi. Le altre due strutture saranno l’ampia palestra e il nuovissimo auditorium. All’iniziativa presenti il sindaco Davide Galimberti, gli assessori Rossella Dimaggio e Andrea Civati, la dirigente scolastica dell’istituto Caterina Gioia, che ha illustrato il progetto dal punto della didattica, insieme a diversi docenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

