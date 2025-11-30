Nuovo format di DAZN per la Serie A | ecco Legends Road

Sportintv.eu | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della tredicesima giornata della Serie A Enilive debutta Legends Road, la nuova serie di interviste esclusive co-prodotta da DAZN, Lega Calcio Serie A e Enilive. 8 Legend si raccontano in occasione di 8 sfide iconiche del nostro campionato: in un’avventura “on the road”, Pierluigi Pardo incontra i campioni che hanno scritto la storia del calcio italiano e . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

nuovo format di dazn per la serie a ecco legends road

© Sportintv.eu - Nuovo format di DAZN per la Serie A: ecco Legends Road

Leggi anche questi approfondimenti

nuovo format dazn serieSu Dazn ecco il nuovo format "Legends Road" con interviste a 8 campioni del nostro calcio - Gli episodi di Legends Road prendono tutti il via con una colazione in uno dei 600 Enilive Café in Italia e proseguono a bordo di un’auto del car sharing Enjoy, in un itinerario che in alcune puntate ... Si legge su msn.com

Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 13a Giornata - Palinsesto e Telecronisti - In occasione della tredicesima giornata della Serie A Enilive debutta Legends Road, la nuova serie d... digital-news.it scrive

nuovo format dazn serieDAZN all’attacco. Con questa nuova promo, risparmi 480€ e segui tutta la Serie A - Per i prossimi giorni, alcuni utenti selezionati possono risparmiare 480 euro per seguire tutta la Serie A senza alcun vincolo. Segnala money.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Format Dazn Serie