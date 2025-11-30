Nuovo format di DAZN per la Serie A | ecco Legends Road

In occasione della tredicesima giornata della Serie A Enilive debutta Legends Road, la nuova serie di interviste esclusive co-prodotta da DAZN, Lega Calcio Serie A e Enilive. 8 Legend si raccontano in occasione di 8 sfide iconiche del nostro campionato: in un’avventura “on the road”, Pierluigi Pardo incontra i campioni che hanno scritto la storia del calcio italiano e . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Nuovo format di DAZN per la Serie A: ecco Legends Road

Scopri altri approfondimenti

Carla Gozzi. Dali · G O O D D A Y. Buongiorno cari ! Benvenute in OverSixty. Il nuovo format dove ogni domanda delle donne oltre i 60 trova finalmente una risposta sincera, concreta, umana. Perché dopo i sessanta non si “finisce”: si ricomincia, si affina. Si sc - facebook.com Vai su Facebook

Conosciamo meglio le ragazze del FC Lugano femminile con il nuovo format, Una Bella Storia, presentato da UBS. Il primo episodio è dedicato ad Anila Bytyqi, capitana della squadra e bianconera da più di 8 anni. #noibianconeri #fclugano #lug Vai su X

Dazn valuta l’ingresso dei club di Serie A nel capitale - Dazn studia un nuovo modello con la Serie A: i club potrebbero entrare nell’azionariato in cambio del 10% dei diritti Tv. businesspeople.it scrive

DAZN all’attacco. Con questa nuova promo, risparmi 480€ e segui tutta la Serie A - Per i prossimi giorni, alcuni utenti selezionati possono risparmiare 480 euro per seguire tutta la Serie A senza alcun vincolo. Come scrive money.it

Nuova offerta DAZN: piano Full a meno di 20 euro al mese per tre mesi - Arriva la promo su DAZN Full a sconto: fino al 28 novembre l’abbonamento con pagamento mensile e possibilità di svincolo costa 19,99 euro al mese invece di 44,99 euro. Come scrive calcioefinanza.it

Su Dazn ecco il nuovo format "Legends Road" con interviste a 8 campioni del nostro calcio - Gli episodi di Legends Road prendono tutti il via con una colazione in uno dei 600 Enilive Café in Italia e proseguono a bordo di un’auto del car sharing Enjoy, in un itinerario che in alcune puntate ... Lo riporta msn.com

Dazn, nuovo pacchetto MyClub Pass: critiche sul prezzo del nuovo abbonamento, è polemica sui social. Quanto costa e come funziona - Il nuovo abbonamento lanciato da Dazn in vista della nuova stagione di Serie A 2025/26 presenta diverse novità, pur mantenendo gli altri pacchetti già esistenti, e sul web stanno già fioccando le ... Si legge su ilmessaggero.it

Dazn dice basta, niente partite in tv: guai seri per l’intera Serie A - La piattaforma streaming di Dazn è pronta a cambia strategia: un annuncio cambia radicalmente i piani di tutta la Serie A ... calcioin.it scrive