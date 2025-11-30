Nuovi alberi e nuova speranza a Quattrograna | la Festa dell’Albero rigenera il quartiere

Avellinotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È a Quattrograna, nel cuore del quartiere rigenerato, che Legambiente Avellino ha celebrato la Festa dellAlbero, insieme al CSV Irpinia Sannio Ets - Cesvolab. Un’iniziativa fortemente voluta per restituire attenzione a un’area della città troppo a lungo dimenticata.Spostamento dell’evento: una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

