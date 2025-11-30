Nuova Piazza Garibaldi Un laghetto e torna la foresta urbana

In piazza Garibaldi torna la foresta urbana e addirittura un laghetto, ma manca il finanziamento del Comune. Una sperimentazione fu attivata durate il Festival dei Due Mondi e scatenò diverse polemiche soprattutto da parte del commercianti di Corso Garibaldi. Ora ad intervenire sui lavori programmati dall’amministrazione comunale inseriti nel programma #Spoleto Orizzonte 30, finanziato in gran parte dalla Regione, sono i consiglieri di Alleanza Civica. "In piazza Garibaldi è giusto il rifacimento dei sottoservizi – scrivono Profili e Dottarelli in una nota – ma poi si propone la foresta urbana e un laghetto per le acque meteoriche davanti al monumento centrale, la pedonalizzazione dell’intera area e molto altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it