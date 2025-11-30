Nuova Alfa Romeo 1900 | un restomod che farebbe impazzire gli alfisti

Parlare di un possibile Alfa Romeo 1900 restomod vuol dire immaginare che qualcuno decida di prendere questa storica “millenove” e reinterpretarla con spirito moderno. Non c’è — per quanto mi risulti — un progetto pubblico, consolidato e ufficiale che abbia già fatto questo per la 1900. Ma possiamo ragionare come potrebbe essere un restomod su una 1900, basandoci sullo spirito del fenomeno “restomod” e sulle caratteristiche storiche della 1900. Che cos’è un “restomod” (e cosa significa in generale). Il termine Restomod nasce dall’unione di “restore” (restauro) e “modern” (moderno): si tratta di ripristinare un’auto d’epoca ma con l’obiettivo di integrarla con tecnologie, dotazioni o caratteristiche moderne, per renderla più adatta alla circolazione odierna — non un restauro filologico classico. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo 1900: un restomod che farebbe impazzire gli alfisti

Leggi anche questi approfondimenti

LANCIO INCREDIBILE: ALFA ROMEO TONALE SI RINNOVA CON UNA VERSIONE DIESEL La nuova Alfa Romeo Tonale sta per debuttare sul mercato tedesco, arricchendo la sua gamma con la nuova motorizzazione Diesel. Oltre ai già noti modelli ibrido pl Vai su Facebook

Alfa Romeo show al Los Angeles Auto Show con 33 Stradale e Nuova Tonale Sport Speciale Vai su X

Nuova Alfa Romeo 1900: un restomod che farebbe impazzire gli alfisti - Alfa Romeo 1900: un restomod di una sportiva senza troppe pretese darebbe lustro al brand. Riporta ilgiornaledigitale.it

Nuova Alfa Romeo Presidenziale: l’ammiraglia che ridefinisce il lusso e l’eccellenza italiana - Il designer Angelo Berardino ha condiviso su LinkedIn un affascinante render che propone la sua visione di una futura ammiraglia Alfa Romeo che ha ... Lo riporta clubalfa.it

Nuova Alfa Romeo Giulietta: con questo design e un prezzo equo sarebbe un vero toccasana - Al momento purtroppo il suo ritorno non è previsto anche se ovviamente in più occasioni si sono ... Secondo clubalfa.it