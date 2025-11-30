Nuoro auto giù dal ponte | tre morti
Incidente stradale lungo la SP27 nella strada Villagrande-Tortoli a pochi chilometri dall’abitato di Villagrande Strisaili, nel Nuorese, dove un’auto, per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada ribaltandosi e finendo al di sotto il ponte ‘Sothai’ dopo un volo di circa 10 metri. Sul posto sono state inviate le squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Lanusei e Tortoli, la squadra specializzata SAF e SFA (soccorritore fluviale alluvionale) dalla sede Centrale di Nuoro e i Sommozzatori elitrasportati dall’elicottero del Reparto Volo Sardegna dei Vigili del Fuoco. All’arrivo sul posto le squadre hanno lavorato per l’individuazione degli occupanti della macchina che si era adagiata sul fiume. 🔗 Leggi su Lapresse.it
