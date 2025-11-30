Nove anni fa il tragico incidente sulla Sansovino corone di fiori in mare per i tre operai morti

30 nov 2025

Questa mattina nel porto di Milazzo, a bordo della nave Nerea della società Caronte e Tourist, si è svolta la celebrazione eucaristica in memoria dei tre marittimi che persero la vita nell’incidente avvenuto sulla nave Sansovino della società Siremar il 29 novembre 2016, nel porto di Messina. Una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

