Nove anni fa il tragico incidente sulla Sansovino corone di fiori in mare per i tre operai morti

Questa mattina nel porto di Milazzo, a bordo della nave Nerea della società Caronte e Tourist, si è svolta la celebrazione eucaristica in memoria dei tre marittimi che persero la vita nell’incidente avvenuto sulla nave Sansovino della società Siremar il 29 novembre 2016, nel porto di Messina. Una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il bambino nella foto è mio figlio, Lorenzo. Ha nove anni. Oggi, mentre mi aiutava a sistemare la spesa dopo scuola, la cassiera gli ha chiesto con tono curioso: «Allora, che fai durante il giorno? Ti piacciono i videogiochi, lo smartphone, il tablet?» E lui, con la s - facebook.com Vai su Facebook

Il #30ottobre 2016 il #terremoto a #Norcia. Nove anni dopo riapre la Basilica di San Benedetto. In un videomessaggio, la premier Meloni: “Festa per l’Umbria e per tutto il Paese" Vai su X

Dodici anni fa la tragedia dell’alluvione in Gallura - Olbia Il 18 novembre 2013, dodici anni fa esatti, la tragica alluvione che ha cambiato il corso della storia olbiese e di tutta la Gallura. Scrive msn.com

Nove anni fa il terremoto: «Quel crollo ha cancellato i miei affetti» - Catia Tuccio è la sorella di Andrea, morto il 24 agosto 2016 insieme alla moglie Graziella e ai due figli, Stefano e Riccardo, che ... Come scrive ilmessaggero.it