Novak Djokovic | Negli ultimi 18 mesi mi sono infortunato spesso ora cerco di ricostruire il mio corpo

Novak Djokovic si sta preparando al meglio per la sua 23esima stagione nel circuito, ponendo particolare attenzione sul suo corpo e sugli infortuni. Il serbo si è dovuto prendere, nel corso dell’anno, diverse pause a causa delle condizioni fisiche, l’ultima a novembre con la rinuncia alle ATP Finals. Ora per l’ex numero uno al mondo l’obiettivo è tornare al meglio fisicamente, per affrontare nel migliore dei modi il 2026. Il 24 volte campione slam in questi giorni è in Qatar, dove si sta svolgendo il Gran Premio, per presentare il suo Regenesis recovery Pod. Come riportato da thisisthecoast.uk, Djokovic non si è sottratto ad alcune domande della stampa: “ Mi sto prendendo una breve pausa e sto cercando di ricostruire la mia macchina, per così dire, in termini da gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Novak Djokovic: “Negli ultimi 18 mesi mi sono infortunato spesso, ora cerco di ricostruire il mio corpo”

