Novak Djokovic | Negli ultimi 18 mesi mi sono infortunato spesso ora cerco di ricostruire il mio corpo

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novak Djokovic si sta preparando al meglio per la sua 23esima stagione nel circuito, ponendo particolare attenzione sul suo corpo e sugli infortuni. Il serbo si è dovuto prendere, nel corso dell’anno, diverse pause a causa delle condizioni fisiche, l’ultima a novembre con la rinuncia alle ATP Finals. Ora per l’ex numero uno al mondo l’obiettivo è tornare al meglio fisicamente, per affrontare nel migliore dei modi il 2026. Il 24 volte campione slam in questi giorni è in Qatar, dove si sta svolgendo il Gran Premio, per presentare il suo Regenesis recovery Pod. Come riportato da thisisthecoast.uk, Djokovic non si è sottratto ad alcune domande della stampa: “ Mi sto prendendo una breve pausa e sto cercando di ricostruire la mia macchina, per così dire, in termini da gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

novak djokovic negli ultimi 18 mesi mi sono infortunato spesso ora cerco di ricostruire il mio corpo

© Oasport.it - Novak Djokovic: “Negli ultimi 18 mesi mi sono infortunato spesso, ora cerco di ricostruire il mio corpo”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Novak Djokovic: “Negli ultimi 18 mesi mi sono infortunato spesso, ora cerco di ricostruire il mio corpo” - Novak Djokovic si sta preparando al meglio per la sua 23esima stagione nel circuito, ponendo particolare attenzione sul suo corpo e sugli infortuni. Come scrive oasport.it

novak djokovic ultimi 18Djokovic & la Grecia: l’incontro con il primo ministro e il maxi-investimento sul tennis ellenico - ATP | Djokovic punta tutto sulla Grecia: prima l'incontro con Mitsotakis, poi l'annuncio del maxi investimento da 20 milioni di dollari per l'acquisizione del Tennis & Racket Sports Club di E ... Scrive ubitennis.com

Six Kings Slam, Fritz chiude al 3° posto: Djokovic perde il 1° set e si ritira - È durata solo un set la finale per il terzo posto del Six Kings Slam tra Novak Djokovic e Taylor Fritz. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Novak Djokovic Ultimi 18