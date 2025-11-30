Notte di sirene in Brianza | due giovani bevono troppo e finiscono in ospedale
Notte di sirene in Brianza: dopo una serata di bagordi un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 19 anni sono finiti in ospedale per una intossicazione etilica.Il fatto è successo poco prima delle 5 del mattino di oggi, domenica 30 novembre a Seregno in via Vincenzo da Seregno.Immediato l’intervento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
