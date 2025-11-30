Notte di sirene in Brianza | due giovani bevono troppo e finiscono in ospedale

Monzatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di sirene in Brianza: dopo una serata di bagordi un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 19 anni sono finiti in ospedale per una intossicazione etilica.Il fatto è successo poco prima delle 5 del mattino di oggi, domenica 30 novembre a Seregno in via Vincenzo da Seregno.Immediato l’intervento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ostia, in fiamme nella notte due auto e quattro motorini: l'allarme lanciato dai residenti - Ancora incendi dolosi a Ostia: stavolta a essere dati alle fiamme durante la notte, intorno alle 3, due auto e quattro motorini, parcheggiati a via delle Sirene, al civico 25. Scrive roma.corriere.it

notte sirene brianza dueAggressioni, incidenti e intossicazioni da alcol: la lunga notte delle ambulanze in Brianza - Numerosi gli interventi in Brianza nella serata di sabato 15 novembre e nella notte del 16: anche un 18enne soccorso dopo una aggressione ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Notte Sirene Brianza Due