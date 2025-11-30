Norris-Piastri-Verstappen che scintille! Il Mondiale si decide ad Abu Dhabi le combinazioni
Sarà corsa a tre! Il titolo verrà assegnato all'ultima gara, quella del 5-7 dicembre. Ed ecco cosa serve ai piloti per laurearsi campioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
F1, GP Qatar: vince Verstappen davanti a Piastri, quarto Norris. Mondiale ancora aperto Segui tutte le news su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/motori-formula-uno-f1-losail-qatar-pole-sprint-gara-piastri-norris-verstappen-russell-leclerc-ha - facebook.com Vai su Facebook
Incubo Ferrari: Hamilton, eliminato in Q1 partirà in 18esima posizione, mentre Leclerc partirà 10ecimo. #CorrieredelloSport #F1 #Hamilton #Leclerc #Verstappen #Norris #Piastri #GPQatar Vai su X
Verstappen vince in Qatar e riapre il Mondiale: Piastri 2°, Norris 4°. Il titolo si deciderà all’ultima gara - La vittoria di Max Verstappen nel GP del Qatar F1 2025 riapre la lotta per il titolo contro le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris ... Da fanpage.it
F1, Verstappen vince in Qatar davanti a Piastri e ora bracca Norris (4°) nella corsa al Mondiale - Al britannico della McLaren restano 12 punti sull’olandese e 16 su Piastri in vista del gran finale a Abu Dhabi. Scrive repubblica.it
GP Qatar 2025, Gara: Verstappen beffa le McLaren, Norris solo 4°! Mondiale aperto ad Abu Dhabi – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del GP Qatar F1, LIVE dalle 16. Si legge su formulapassion.it