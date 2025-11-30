Norris è campione se Ecco tutte le combinazioni

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il britannico della McLaren, terzo nella Sprint e secondo nelle qualifiche, in Qatar ha la prima occasione di chiudere il Mondiale. Ha un vantaggio di 22 punti su Piastri e 25 su Verstappen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

norris 232 campione se ecco tutte le combinazioni

© Gazzetta.it - Norris è campione se... Ecco tutte le combinazioni

