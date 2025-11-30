Non vogliamo un premio se ci togliete la palestra | la protesta della Lario Scuola di Judo alla Festa dello Sport

Quicomo.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una piccola, grande protesta. Sabato 29 novembre, al Teatro Sociale di Como, durante la Festa dello Sport dedicata agli under 14, la Lario Scuola di Judo ha scelto di rinunciare al premio che il Comune aveva deciso di attribuire ai suoi giovani atleti. Una decisione inaspettata per il pubblico. 🔗 Leggi su Quicomo.it

