Non vogliamo un premio se ci togliete la palestra | la protesta della Lario Scuola di Judo alla Festa dello Sport
Una piccola, grande protesta. Sabato 29 novembre, al Teatro Sociale di Como, durante la Festa dello Sport dedicata agli under 14, la Lario Scuola di Judo ha scelto di rinunciare al premio che il Comune aveva deciso di attribuire ai suoi giovani atleti. Una decisione inaspettata per il pubblico. 🔗 Leggi su Quicomo.it
"Niente premio, vorremmo la palestra", la protesta sul palco del Teatro Sociale alla Festa dello Sport