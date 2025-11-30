Non solo mappa numeri utili e informazioni | la nuova app della città
FRANCAVILLA FONTANA - Una mappa di Francavilla Fontana sempre in tasca, completa di tutte le informazioni e i numeri utili: dal conferimento dei rifiuti alla farmacia di turno, dalle allerte meteo ai punti di interesse. “Può davvero diventare un'ottima guida per quanti hanno bisogno di orientarsi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Argomenti simili trattati di recente
Numeri alla mano, tra centro e quartieri olimpici i canoni settimanali arrivano a crescere fino a oltre il 150 per cento e ridisegnano la mappa del mercato milanese - facebook.com Vai su Facebook
Livigno mappa 20 larici monumentali: è la prima località in provincia di Sondrio per numero di alberi secolari Vai su X
Non solo mappa, numeri utili e informazioni: la nuova app della città - Dal conferimento dei rifiuti alla farmacia di turno, passando per le allerte meteo e i punti di interesse. Scrive brindisireport.it
Coronavirus: i numeri utili, dal Ministero alle Regioni - Attivo il numero unico nazionale 1500 del Ministero della Salute e il 112 per la segnalazione dei casi. Riporta ansa.it