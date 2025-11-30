Non mi ricordavo così | Aka7even commenta la sua foto sbagliata apparsa al Tg1 durante l’annuncio dei Big di Sanremo 2026 Ecco da chi è stato sostituito

Doveva essere un momento di gioia e, sicuramente, lo sarà stato, ma Aka7even è rimasto un po’ con l’amaro in bocca. Durante l’annuncio dei Big del prossimo Festival di Sanremo 2026 in diretta su Rai Uno, oggi 30 novembre, Carlo Conti tra i 30 artisti in gara ha svelato il duetto tra LDA e, appunto, Aka7even. Solo che in grafica la foto del primo era giusta, al suo fianco c’era un altro ragazzo. Immediata la reazione di Aka7even: “Non mi ricordavo così”. Ma allora i grafici chi hanno inserito al posto del cantante? L’attore Stefano Scala, che all’improvviso si è ritrovato tra i partecipanti di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

