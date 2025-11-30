Non lo sapevamo ma le nostre auto sono già disegnate dall' AI
L'industria automotive sta già usando strumenti software basati sull'AI per ridurre i costi di progettazione: le nostre auto le disegna anche l'algoritmo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nella partita di ieri Mirano ha la meglio, sulle nostre ragazze della serie C. Il commento post-partita di coach Aftabi: “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile per noi e non siamo riuscite a rispondere alla loro aggressività e alla - facebook.com Vai su Facebook