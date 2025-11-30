Leggo sul Foglio sportivo che Cesc Fabregas sia una anomalia nel campionato italiano. Lo sarebbe per le sue idee di gioco, con chiara matrice spagnola, tecnica e movimento. In verità è anomalo il Como che partecipa alla serie A, nella partita di venerdì sera contro il Sassuolo, l'anomalo Fabregas ha mandato in campo 16 calciatori, 3 spagnoli, 3 francesi, 2 argentini, 2 tedeschi, quindi, 1 kossovaro, 1 brasiliano, 1 olandese, 1 greco, 1 austriaco, 1 croato. Fabregas è spagnolo, il presidente del Como è l'indonesiano Mirwan Suwarso, la proprietà del club è di Michael Bambang e Robert Budi, i fratelli Hartono, imprenditori indonesiani del tabacco, i quali, secondo Forbes, sono al 71esimo e 76esimo posto della classifica dei personaggi più ricchi al mondo, con un patrimonio di 45 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non chiamate il Como un'anomalia