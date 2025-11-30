Nole Canavese litiga con il compagno e si spara alla testa | 38enne in gravi condizioni

Il drammatico episodio a Nole Canavese. Un grave fatto di cronaca ha scosso Nole Canavese, nel Torinese: una donna di 38 anni si è sparata alla testa dopo una violenta discussione con il compagno convivente. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, 29 novembre. I soccorsi e il trasporto in ospedale. Dopo l'esplosione del colpo, la donna è crollata a terra in stato di semi-incoscienza. I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, stabilizzandola e trasferendola d'urgenza all' ospedale di Ciriè, dove si troverebbe in condizioni critiche. Le indagini dei carabinieri. Al momento dello sparo era presente anche il compagno, che è stato ascoltato dalle forze dell'ordine.

