noi corretti da giorgetti non ci sono state interferenze

«Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha agito sempre nel rispetto delle regole e della prassi, dal ministro Giancarlo Giorgetti nessuna ingerenza né interferenza», hanno affermato ieri pomeriggio fonti del ministero in riferimento alle notizie sull'indagine della procura di Milano sull'offerta pubblica di scambio del Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca. Sono le prime reazioni che filtrano dal dicastero di Giorgetti dopo che qualche ora prima la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, aveva chiesto al titolare del Tesoro, di «venire subito a riferire in aula per chiarire al Paese tutti gli aspetti di questa vicenda» perché «il quadro che emerge dall'inchiesta in corso sulla operazione di Mps su Mediobanca conferma le gravi preoccupazioni che abbiamo espresso nei mesi scorsi, in particolare per il ruolo opaco del governo e del Mef.

