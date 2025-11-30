Nobara di jujutsu kaisen torna con un colpo di scena tragico

Il mondo di Jujutsu Kaisen si espande con il nuovo capitolo Modulo, rivelando dettagli inquietanti sulla vita dei personaggi e sul loro destino. La narrazione, ambientata 68 anni dopo i eventi dei Culling Games, approfondisce le conseguenze di un universo che, nonostante avanzato nel tempo, mantiene le sue atmosfere oscure e traumatiche. Tra le rivelazioni più significative si distinguono la sorte di Nobara Kugisaki e le nuove sfide che attendono gli eroi, evidenziando un’epoca ancora più crudele rispetto al passato. nobara kugisaki: nuova vita e futuro timoroso in jujutsu kaisen modulo. dettagli sulla vita di nobara kugisaki nel capitolo #13. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nobara di jujutsu kaisen torna con un colpo di scena tragico

