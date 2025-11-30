Nigeriano muore per un malore dopo un controllo indagati due carabinieri

Ferrara – La verità sulla morte di Juda Eniezebata, il 27enne nigeriano stroncato da un malore mercoledì sera alla prima periferia di Ferrara poco dopo un controllo dei carabinieri, potrà arrivare solo dall’autopsia. In attesa del conferimento dell’incarico per gli esami medico legali, fissato per domani, la procura ha notificato due avvisi di garanzia ad. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

