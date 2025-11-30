Nigeria liberate 12 ragazze rapite dai terroristi islamici

Le vittime, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, sono state rapite il 23 novembre mentre mietevano i raccolti nei terreni agricoli di famiglia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Nigeria, liberate 12 ragazze rapite dai terroristi islamici

