Nigeria, dove studiare è diventato un atto di resistenza: i rapimenti di massa e la povertà educativa che non vogliamo vedere Sette giorni di rapimenti consecutivi. Scuole prese d’assalto. Centinaia di bambine e bambini sequestrati, venduti, dispersi, spesso destinati a diventare schiavi sessuali o addestrati come bambini soldato. Il Nord della Nigeria è di nuovo sotto attacco: un ciclo di violenza che non è nuovo, ma che oggi mostra il fallimento strutturale di uno Stato corrotto, militarizzato, incapace perfino di proteggere l’istruzione — l’unico strumento che può spezzare il cerchio della povertà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

