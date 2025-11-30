Nigeria | dodici persone rapite da una chiesa durante la messa

Iltempo.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno dodici persone, tra cui un pastore, sono state rapite domenica durante le funzioni religiose in una chiesa rurale nella Nigeria centrale, nell'ultimo di una serie di rapimenti di massa avvenuti nel Paese africano in poche settimane. La pratica si e' diffusa dopo il rapimento di quasi 300 studentesse a Chibok, nello Stato di Borno, nel 2014 da parte di Boko Haram. Tuttavia, nelle ultime settimane si e' assistito a un'impennata di questi atti, spingendo il presidente nigeriano a dichiarare mercoledi' lo "stato di emergenza per la sicurezza nazionale". La chiesa nel villaggio di Ejiba, situato nella circoscrizione di Yagba West nello Stato di Kogi, "e' stata attaccata oggi dai banditi", ha dichiarato all'AFP Kingsley Femi Fanwo, commissario per l'informazione dello Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

nigeria dodici persone rapite da una chiesa durante la messa

© Iltempo.it - Nigeria: dodici persone rapite da una chiesa durante la messa

Altre letture consigliate

nigeria dodici persone rapiteNigeria: dodici persone rapite da una chiesa durante la messa - Almeno dodici persone, tra cui un pastore, sono state rapite domenica durante le funzioni religiose in una chiesa rurale nella Nigeria centrale, ... Secondo iltempo.it

nigeria dodici persone rapiteNigeria, 12 persone rapite in una chiesa - Almeno dodici persone, tra cui un pastore, sono state rapite durante le funzioni religiose in una chiesa rurale nella Nigeria centrale, nell'ultimo di una serie di rapimenti di massa avvenuti nel ... Da rainews.it

nigeria dodici persone rapiteAncora rapimenti di massa: emergenza sicurezza in Nigeria - L'allarmante escalation di rapimenti di massa in Nigeria culmina con il sequestro di dodici persone in una chiesa del Kogi ... Riporta ilmetropolitano.it

Cerca Video su questo argomento: Nigeria Dodici Persone Rapite