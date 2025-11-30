Nigeria | dodici persone rapite da una chiesa durante la messa
Almeno dodici persone, tra cui un pastore, sono state rapite domenica durante le funzioni religiose in una chiesa rurale nella Nigeria centrale, nell'ultimo di una serie di rapimenti di massa avvenuti nel Paese africano in poche settimane. La pratica si e' diffusa dopo il rapimento di quasi 300 studentesse a Chibok, nello Stato di Borno, nel 2014 da parte di Boko Haram. Tuttavia, nelle ultime settimane si e' assistito a un'impennata di questi atti, spingendo il presidente nigeriano a dichiarare mercoledi' lo "stato di emergenza per la sicurezza nazionale". La chiesa nel villaggio di Ejiba, situato nella circoscrizione di Yagba West nello Stato di Kogi, "e' stata attaccata oggi dai banditi", ha dichiarato all'AFP Kingsley Femi Fanwo, commissario per l'informazione dello Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
