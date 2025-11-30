Nigeria12 persone rapite in una chiesa
19.10 Almeno dodici persone, tra cui un pastore,sono state rapite durante le funzioni religiose in una chiesa rurale nella Nigeria centrale,nell'ultimo di una serie di rapimenti di massa avvenuti nel Paese in poco tempo. Nelle ultime settimane c'è stata un' impennata di questi atti, spingendo il presidente nigeriano a dichiarare lo "stato di emergenza per la sicurezza nazionale". "La chiesa è stata attaccata dai banditi", ha dichiarato Fanwo, commissario per l'informazione dello Stato. Attivate le ricerche. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondisci con queste news
Attacco ad una chiesa in Nigeria, rapiti un pastore e 11 fedeli - Almeno dodici persone, tra cui un pastore, sono state rapite oggi durante le funzioni religiose in una chiesa rurale nella Nigeria centrale, l'ultimo di una serie di rapimenti ... Segnala msn.com
Nigeria, liberati i 38 fedeli rapiti in una chiesa cristiana - Sono stati liberati i fedeli rapiti martedì scorso nel corso della preghiera nella chiesa pentecostale Christ Apostolic Church di Eruku, nello Stato di Kwara, nell'ovest del Paese. Da tg24.sky.it
Nigeria, liberati i 38 fedeli rapiti in chiesa cristiana - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Segnala giornaledibrescia.it