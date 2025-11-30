Niente da fare contro il Palermo Cinquina della squadra di Inzaghi Gli azzurri non trovano spazio
PALERMO 5 CARRARESE 0 PALERMO (3-5-2): Joronen; Bereszynski, Ceccaroni (61’ Veroli), Bani (83’ Peda); Pierozzi, Segre (83’ Brunori), Ranocchia, Augello; Palumbo (61’ Giovane), Le Douaron (33’ Vasic); Pohjanpalo. A disp. Gomis, Bardi, Diakité, Blin, Corona. All. Inzaghi. CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi (79’ Parlanti), Zuelli (51’ Bozhanaj), Hasa, Cicconi (67’ Belloni); Sekulov (46’ Finotto), Abiuso (68’ Rubino). A disp. Fiorillo, Salamon, Oliana, Belloni, Melegoni, Bouah, Rubino, Distefano, Torregrossa. All. Calabro. Arbitro: Perri di Roma 1. Assistenti: Costanzo di Orvieto e Zanellati di Seregno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Niente da fare contro il Palermo . Cinquina della squadra di Inzaghi . Gli azzurri non trovano spazio - Mister Calabro rilancia Hasa a centrocampo e mette Sekulov davanti a supporto di Abiuso ma non basta. Scrive lanazione.it
Al “Barbera” torna il Palermo show: 5-0 alla malcapitata Carrarese, Pohjanpalo scatenato - Dopo i mugugni di queste settimane, prova e vittoria convincente contro la Carrarese. Come scrive strettoweb.com
