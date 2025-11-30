Nicolò Filippucci verso le Semifinali di Sanremo Giovani e canta When We Were Young di Adele – VIDEO

Nicolò Filippucci si prepara per le Semifinali di Sanremo Giovani, il talent condotto da Gianluca Gazzoli e in onda ogni martedì in seconda serata su Rai Due da Gianluca Gazzoli. Il cantante ha cantato il brano inedito “Laguna”, che ha portato in gara, ieri sera 29 novembre a Milano durante la manifestazione “Comete Rising Stars”. Filippucci ha anche interpretato la cover di Adele “When We Were Young” e il suo brano “Un’ora di follia”. Filippucci ha passato il turno e vola verso le Semifinali con Caro Wow (“Cupido”), l’altro collega di “Amici” Petit con “Un bel casino” e Welo con “Emigrato”. E ancora Antonia, La Messa, cmqmartina, Angelica Bove (da X Factor 2023) con il brano “Mattone” Soap (la nuova scommessa della Sugar di Caterina Caselli) con “Buona vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

