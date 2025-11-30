Nicola Lagioia | Quando scrivevo La città dei vivi la notte non dormivo | oggi sono in equilibrio Lasciare la direzione del Salone del Libro è stato un sollievo ma dobbiamo fare di più perché i libri oggi vendono poco

Vanityfair.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dello spettacolo al Teatro Fontana di Milano tratto dal suo ultimo romanzo, Nicola Lagioia riflette su quanto la storia di Luca Varani sia entrata nel cuore delle persone e sui suoi sforzi per rafforzare la nostra editoria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

nicola lagioia quando scrivevo la citt224 dei vivi la notte non dormivo oggi sono in equilibrio lasciare la direzione del salone del libro 232 stato un sollievo ma dobbiamo fare di pi249 perch233 i libri oggi vendono poco

© Vanityfair.it - Nicola Lagioia: «Quando scrivevo La città dei vivi la notte non dormivo: oggi sono in equilibrio. Lasciare la direzione del Salone del Libro è stato un sollievo, ma dobbiamo fare di più perché i libri oggi vendono poco»

Approfondisci con queste news

nicola lagioia scrivevo citt224Nicola Lagioia: «Quando scrivevo La città dei vivi la notte non dormivo: oggi sono in equilibrio. Lasciare la direzione del Salone del Libro è stato un sollievo, ma dobbiamo ... - In occasione dello spettacolo al Teatro Fontana di Milano tratto dal suo ultimo romanzo, Nicola Lagioia riflette su quanto la storia di Luca Varani sia entrata nel cuore delle persone e sui suoi sforz ... Secondo vanityfair.it

Nicola Lagioia: "La letteratura è terapeutica. Indaga sui nostri lati oscuri, perciò dev’essere libera" - "Nell’epoca dei social network, la vera attività intellettuale è nel lavoro di gruppo" Roma, 4 maggio 2025 – ... Si legge su quotidiano.net

Torna Umbrialibri: 160 eventi, tanti nomi celebri e la direzione artistica di Nicola Lagioia - Dialogo, apertura, inclusività, cura e rigenerazione attraverso i libri: sono questi i punti fermi di UmbriaLibri 2025, il festival letterario della Regione Umbria giunto alla sua trentunesima ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Nicola Lagioia Scrivevo Citt224