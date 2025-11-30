Sabato diverse persone sono state arrestate durante una manifestazione contro l’ICE, Immigration and Customs Enforcement, nella zona sud di Manhattan, a New York. Le riprese video della WABC TV mostrano i manifestanti con cartelli in mano che cantano e gridano contro la polizia. Alcuni sono stati caricati sui furgoni. Secondo gli agenti, le persone in protesta hanno bloccato strade, edifici e uscite nella zona di Canal Street e dintorni. WABC ha riferito che i manifestanti hanno dichiarato di voler impedire un altro raid su larga scala dell’ICE, almeno due dei quali sono stati condotti in zona nel corso dell’ultimo mese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

New York, arresti durante una protesta contro l'ICE a Manhattan