Nei giorni scorsi sulle montagne è caduta una quantità significativa di neve, in particolare alle quote medio–alte. In diversi tratti di sentiero si sono formati neve dura e ghiaccio, con condizioni già tipicamente invernali che possono trarre in inganno chi è abituato ai terreni asciutti delle scorse settimane. Il Soccorso Alpino e Speleologico Marche richiama alla massima prudenza escursionisti, alpinisti e tutti i frequentatori dell’Appennino, anche in occasione di semplici uscite giornaliere sulla neve. Neve e ghiaccio modificano infatti in modo sostanziale la difficoltà degli itinerari: percorsi considerati facili in estate o in autunno possono diventare insidiosi, specie in presenza di tratti esposti, canaloni o pendii ripidi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neve e ghiaccio in montagna: "Attenzione"