Neve e ghiaccio in montagna | Attenzione

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi sulle montagne è caduta una quantità significativa di neve, in particolare alle quote medio–alte. In diversi tratti di sentiero si sono formati neve dura e ghiaccio, con condizioni già tipicamente invernali che possono trarre in inganno chi è abituato ai terreni asciutti delle scorse settimane. Il Soccorso Alpino e Speleologico Marche richiama alla massima prudenza escursionisti, alpinisti e tutti i frequentatori dell’Appennino, anche in occasione di semplici uscite giornaliere sulla neve. Neve e ghiaccio modificano infatti in modo sostanziale la difficoltà degli itinerari: percorsi considerati facili in estate o in autunno possono diventare insidiosi, specie in presenza di tratti esposti, canaloni o pendii ripidi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

neve e ghiaccio in montagna attenzione

© Ilrestodelcarlino.it - Neve e ghiaccio in montagna: "Attenzione"

Scopri altri approfondimenti

neve ghiaccio montagna attenzioneNeve e ghiaccio in montagna: "Attenzione" - Nei giorni scorsi sulle montagne è caduta una quantità significativa di neve, in particolare alle quote medio–alte. Come scrive ilrestodelcarlino.it

neve ghiaccio montagna attenzioneNeve in montagna, appello a prudenza del Soccorso alpino Marche - Il Soccorso Alpino e Speleologico Marche invita alla massima prudenza gli escursionisti sull'Appennino marchigiano dopo le nevicate dei giorni scorsi. Lo riporta ansa.it

neve ghiaccio montagna attenzioneNeve, impianti aperti a Frontignano e Bolognola. I consigli per la sicurezza - I consigli del Soccorso Alpino e Speleologico Marche per la sicurezza ... Come scrive centropagina.it

Cerca Video su questo argomento: Neve Ghiaccio Montagna Attenzione