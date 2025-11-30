Neve e ghiaccio in montagna | Attenzione
Nei giorni scorsi sulle montagne è caduta una quantità significativa di neve, in particolare alle quote medio–alte. In diversi tratti di sentiero si sono formati neve dura e ghiaccio, con condizioni già tipicamente invernali che possono trarre in inganno chi è abituato ai terreni asciutti delle scorse settimane. Il Soccorso Alpino e Speleologico Marche richiama alla massima prudenza escursionisti, alpinisti e tutti i frequentatori dell’Appennino, anche in occasione di semplici uscite giornaliere sulla neve. Neve e ghiaccio modificano infatti in modo sostanziale la difficoltà degli itinerari: percorsi considerati facili in estate o in autunno possono diventare insidiosi, specie in presenza di tratti esposti, canaloni o pendii ripidi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Appennino marchigiano, #neve e #ghiaccio: l’allerta del #SoccorsoAlpino - facebook.com Vai su Facebook
Appennino marchigiano, #neve e #ghiaccio: l’allerta del #SoccorsoAlpino Vai su X
Neve e ghiaccio in montagna: "Attenzione" - Nei giorni scorsi sulle montagne è caduta una quantità significativa di neve, in particolare alle quote medio–alte. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Neve in montagna, appello a prudenza del Soccorso alpino Marche - Il Soccorso Alpino e Speleologico Marche invita alla massima prudenza gli escursionisti sull'Appennino marchigiano dopo le nevicate dei giorni scorsi. Lo riporta ansa.it
Neve, impianti aperti a Frontignano e Bolognola. I consigli per la sicurezza - I consigli del Soccorso Alpino e Speleologico Marche per la sicurezza ... Come scrive centropagina.it