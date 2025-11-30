netanyahu ha chiesto la grazia al presidente herzog

Questa mattina il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha inoltrato al presidente del Paese, Isaac Herzog, una richiesta di grazia. Nello specifico, vorrebbe ottenere un’immunità preventiva nel processo per frode e corruzione a suo carico da anni. È la prima volta, nella storia di Israele, che un primo ministro si ritrova ad affrontare un procedimento giudiziario mentre è in carica. La richiesta è lunga 111 pagine; a scriverla è stato l’avvocato Amit Hadad, ed è accompagnata da una lettera dello stesso Netanyahu. Il legale spiega come solo cancellando i processi nei quali è coinvolto, il capo del governo potrà «concentrare tutto il suo tempo, le sue capacità e le sue energie» nel proprio lavoro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

