Netanyahu chiede la grazia e accende un nuovo fronte | la crisi d’Israele entra in una fase politica decisiva

Il gesto è di quelli che cambiano la temperatura politica di un Paese già lacerato. Benjamin Netanyahu, mentre guida uno Stato sotto attacco e attraversa la più grave crisi istituzionale degli ultimi decenni, ha scelto di scrivere una lettera al presidente Isaac Herzog chiedendo la grazia. Un atto che si colloca nel cuore di una stagione di fratture, paure e sospetti reciproci, e che rischia di trasformarsi nel detonatore di una battaglia politica totale. Nella lettera, il premier chiede di "continuare a operare interamente per il bene dello Stato di Israele " senza che il processo in corso contribuisca a "dividere il popolo".

