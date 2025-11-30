Non si arrestano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania e questa volta anche dei cittadini italiani restano coinvolti. Si tratta di tre cooperanti che, insieme a una collega canadese, sono stati aggrediti nella casa dove alloggiavano nei pressi di Gerico. Per loro tanta paura ma, fortunatamente, nessuna conseguenza grave. "Stavamo dormendo quando, alle 5, siamo stati attaccati da un gruppo di coloni armati di bastoni e fucili, erano dieci ed erano mascherati. Hanno cominciato a picchiarci con pugni e a schiaffeggiarci. In particolare calci in faccia, nelle costole, nell'addome, lungo le gambe", ha raccontato una di loro ai microfoni di Sky. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Netanyahu chiede grazia a Herzog. Coloni feriscono 3 italiani in Cisgiordania