neres stende la roma e riporta il napoli in testa alla classifica insieme al milan

Roma, 30 novembre 2025 – Da capolista a quarta in classifica, in ex aequo con l' Inter e a un punto di distanza dalla nuova coppia al comando, composta da Milan e Napoli: una Serie A così tesa là davanti non si vedeva da un po' e, in attesa di ciò che farà domani sera il Bologna contro la Cremonese, lo scossone nella domenica sera lo porta Neres, che capitalizza al meglio un gioco tutto in velocità con Hojlund, per un asse sempre più interessante. I giallorossi faticano a rendersi pericolosi nell'intero arco del match, e l'unica chance arriva solo al 90', quando serve la manona di Milinkovic-Savic a respingere la botta di Baldanzi, la mossa all'intervallo giocata dallo squalificato Gasperini in luogo del fantasma di Ferguson. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

