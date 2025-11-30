Neres spegne la Roma il Napoli vola in testa
Canta il Napoli e i suoi tifosi nel big match dell'Olimpico della tredicesima giornata della Serie A. I campioni d'Italia superano di misura (1-0) una Roma incapace di osare e ancora ko contro una grande del campionato. A far sorridere gli azzurri, che raggiungono il Milan in testa alla classifica di Serie A, ci pensa Neres che nel primo tempo trafigge Svilar in contropiede. La reazione dei giallorossi è sterile sia con l'unica punta Ferguson sia con Baldanzi falso 'nuevè e alla fine la festa è tutta per i partenopei che così si godono il derby del sud d'alta classifica vinto con merito. Gasperini - assente per squalifica dopo il rosso con la Cremonese - sceglie a sorpresa Ferguson in attacco: Dybala va in panchina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
