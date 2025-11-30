Neres fulmina la Roma il Napoli sbanca l'Olimpico e Conte aggancia il Milan al primo posto

Il Napoli sbanca l'Olimpico con un gol di David Neres e aggancia il Milan in vetta alla classifica di Serie A. Roma sottotono e battuta per la terza volta in casa in campionato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Mbappé si arrabbia e fulmina il giornalista: "Questa è una brutta domanda..." - facebook.com Vai su Facebook

Neres glaciale e il Napoli aggancia il primo posto (1-0). Altra sconfitta per Gasperini contro una big - Lo spartito del match è semplice: le due squadre pressano alto per non dare tranquillità nella costruzione ... Come scrive sportpaper.it

LIVE - Roma-Napoli: 0-1, Neres gol! Grande prestazione dei partenopei - Formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale su AreaNapoli. Scrive areanapoli.it

Roma-Napoli 0-1, la decide Neres: ora Conte è primo in classifica - Per la sfida al vertice dell'Olimpico Antonio Conte si affida alla formazione che è scesa in campo mercoledì scorso contro il Qarabag: difesa a tre, con Lang e Neres in attacco ... Si legge su msn.com