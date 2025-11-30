Nell’inconscio dell' umorismo | Napoli ospita il Convegno Internazionale su Letteratura e Psicoanalisi
Napoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’anno sul dialogo tra disciplina letteraria e indagine psicoanalitica. L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” inaugurerà infatti il Convegno Internazionale di Letteratura e Psicoanalisi dedicato al tema. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Diciamolo chiaro come fa Freud: la rimozione non elimina le rappresentazioni, le confina in un posto. La polvere, insomma, pur sotto il tappeto, rimane. Di più. Ciò che viene confinato nell’inconscio non diventa inerme: continua a spingere verso la coscienza. - facebook.com Vai su Facebook