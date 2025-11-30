Nell’aria c’è già lo spirito del Natale | tre accessori per capelli natalizi

Nell’aria si sente già lo spirito del Natale, e non perché siamo più buoni. Cominciano gli aperitivi aziendali, le prime liste di Secret Santa, i primi “ci vediamo prima delle feste?”. Per questo è importante non essere impreparati. Soprattutto, perché non sfoggiare gli accessori per capelli natalizi? Ne abbiamo scelto tre per rendere anche le acconciature più semplici molto chic. Tre accessori per capelli natalizi per essere chic. Non è necessario infatti avere capelli da copertina o messa in piega appena fatta dal parrucchiere. Con tre semplici accessori, infatti, sarà possibile elevare anche il look più semplice da ufficio (soprattutto quando si indossa una divisa). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

