Una sfida tra giovani talenti della falegnameria per la realizzazione di mobili è stata ospitata nella sede di Artwood Academy, la scuola superiore di formazione professionale di Lentate sul Seveso. Una due giorni che ha visto la partecipazione di molti studenti, docenti, istituzioni e imprese alla scoperta dei percorsi formativi dell’istituto brianzolo. Qui si è svolta la prima competizione pilota WorldSkills per la figura del CabinetMaker (mobiliere) organizzata dallo stesso istituto con il patrocinio di FederlegnoArredo, Regione Lombardia e Comune di Lentate sul Seveso. Artwood Academy conferma così il proprio ruolo di promotore di percorsi di qualità e di progetti innovativi per la filiera legno-arredo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nella terra dei legnamè. Dal cucito al digitale. Ecco i mobilieri del futuro