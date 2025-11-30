Nella terra dei legnamè Dal cucito al digitale Ecco i mobilieri del futuro
Una sfida tra giovani talenti della falegnameria per la realizzazione di mobili è stata ospitata nella sede di Artwood Academy, la scuola superiore di formazione professionale di Lentate sul Seveso. Una due giorni che ha visto la partecipazione di molti studenti, docenti, istituzioni e imprese alla scoperta dei percorsi formativi dell’istituto brianzolo. Qui si è svolta la prima competizione pilota WorldSkills per la figura del CabinetMaker (mobiliere) organizzata dallo stesso istituto con il patrocinio di FederlegnoArredo, Regione Lombardia e Comune di Lentate sul Seveso. Artwood Academy conferma così il proprio ruolo di promotore di percorsi di qualità e di progetti innovativi per la filiera legno-arredo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
R Legno di Frassino Dall’acqua nasce la vita e in essa si sviluppa. Un mare enorme abbraccia la terra e accudisce le sue creature. Molti però saranno costretti a vivere sulla terra ma non dimenticheranno le loro origini. - facebook.com Vai su Facebook
Nella terra dei legnamè. Dal cucito al digitale. Ecco i mobilieri del futuro - Alla scuola di formazione professionale Artwood Academy di Lentate la prima competizione nazionale tra studenti dei percorsi di falegnameria "Qui si allenano precisione tecnica, pianificazione e auton ... Riporta ilgiorno.it
La Commissione Ue punta a sviluppare un gemello digitale della Terra per monitorare il clima - Si chiama Destination Earth ed è un’iniziativa della Commissione europea che fa parte del grande disegno per la costruzione di un futuro più sostenibile. Come scrive giornalettismo.com
Stiamo creando il gemello digitale della Terra per superare la prossima crisi: cos’è Destination Earth - “Con il tempo i collegi dei cartografi crearono una mappa dell’Impero, che uguagliava in grandezza e coincideva ... Secondo fanpage.it