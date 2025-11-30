Nella lista stupri c'è anche il mio nome | è una minaccia parla una studentessa del liceo Giulio Cesare

Una "lista stupri" spuntata sul muro del bagno dei maschi del liceo con una decina di nomi. "La scuola dovrebbe essere un luogo sicuro. Ma questa è violenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

lista stupri c 232Lista stupri, una delle studentesse: «Così l'abbiamo scoperta. C'&#232; il mio nome perché lotto contro la violenza sulle donne» - Una scritta inquietante: «Lista stupri», poi una serie di nomi e cognomi di una decina di studentesse. Scrive msn.com

lista stupri c 232Lista stupri al Giulio Cesare, una delle studentesse: «Provo rabbia, ci hanno umiliate. I responsabili devono pagare» - ha 18 anni, fa parte del collettivo del liceo classico Giulio Cesare e lo scorso giovedì ha visto il suo nome scritto sul ... Riporta ilmessaggero.it

lista stupri c 232Lista stupri al Giulio Cesare, Crepet: «Scuola e famiglie devono educare al rispetto. I social? Non creano il male ma lo amplificano» - «Nei bagni del mio liceo, sessant’anni fa, accadeva esattamente la stessa cosa. Si legge su ilmessaggero.it

