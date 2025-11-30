Nel mirino la ciclabile senza senso Pista pericolosa esposta al traffico
Una pista ciclabile che ai più sembra "senza senso", tracciata sull’asfalto senza alcuna protezione, che ha ristretto in modo improponibile le carreggiate e che, paradossalmente, per un tratto corre accanto a una pista realizzata una decina d’anni fa, quella sì protetta, sicura e perfettamente funzionante. È ciò che l’amministrazione comunale di Rozzano ha deciso di realizzare negli ultimi giorni: un nuovo percorso ciclabile delimitato da segnaletica orizzontale e dalle classiche paline che indicano inizio e fine del tragitto. Il problema, però, è evidente a chiunque passi di lì. Il tracciato è completamente esposto al traffico e ha sottratto una parte consistente della carreggiata destinata alle auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
