Nel mirino la ciclabile senza senso Pista pericolosa esposta al traffico

Ilgiorno.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una pista ciclabile che ai più sembra "senza senso", tracciata sull’asfalto senza alcuna protezione, che ha ristretto in modo improponibile le carreggiate e che, paradossalmente, per un tratto corre accanto a una pista realizzata una decina d’anni fa, quella sì protetta, sicura e perfettamente funzionante. È ciò che l’amministrazione comunale di Rozzano ha deciso di realizzare negli ultimi giorni: un nuovo percorso ciclabile delimitato da segnaletica orizzontale e dalle classiche paline che indicano inizio e fine del tragitto. Il problema, però, è evidente a chiunque passi di lì. Il tracciato è completamente esposto al traffico e ha sottratto una parte consistente della carreggiata destinata alle auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

nel mirino la ciclabile senza senso pista pericolosa esposta al traffico

© Ilgiorno.it - Nel mirino la ciclabile "senza senso". Pista pericolosa esposta al traffico

Altre letture consigliate

mirino ciclabile senza sensoNel mirino la ciclabile "senza senso". Pista pericolosa esposta al traffico - Rozzano: tracciata sull’asfalto manca di protezione, corsie strette e le auto faticano a transitare senza invaderla. Scrive msn.com

Pista ciclabile, verde e senso unico. Via Respighi, scatta la rivoluzione - Via Respighi diventerà anche a misura di bicicletta, con verde e punti di raccordo al giardino pensile di Casellina. Riporta lanazione.it

La pista ciclabile di corso Buenos Aires? “Combatte contro il buon senso” - Milano, 12 novembre 2025 – La pista ciclabile di corso Buenos Aires, a Milano, resta al centro delle polemiche e del dibattito. Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Mirino Ciclabile Senza Senso