Una pista ciclabile che ai più sembra "senza senso", tracciata sull'asfalto senza alcuna protezione, che ha ristretto in modo improponibile le carreggiate e che, paradossalmente, per un tratto corre accanto a una pista realizzata una decina d'anni fa, quella sì protetta, sicura e perfettamente funzionante. È ciò che l'amministrazione comunale di Rozzano ha deciso di realizzare negli ultimi giorni: un nuovo percorso ciclabile delimitato da segnaletica orizzontale e dalle classiche paline che indicano inizio e fine del tragitto. Il problema, però, è evidente a chiunque passi di lì. Il tracciato è completamente esposto al traffico e ha sottratto una parte consistente della carreggiata destinata alle auto.

© Ilgiorno.it - Nel mirino la ciclabile "senza senso". Pista pericolosa esposta al traffico