di Amelia Zacco Sportività, eleganza, stile. Ma anche tradizione e alta artigianalità che è eccellenza universale e, in particolare, di un Made in Italy che è globalmente riconosciuto. Il mondo dei cronografi affascina da sempre e rappresenta un must per l’universo maschile in particolare per chi pratica o ama lo sport. Sul territorio italiano, Locman rende omaggio alla ’Divina Commedia’ di Dante con la collezione XXIV Canto che accoglie un cronografo, con cassa in titanio lucido da 40 mm, leggera e resistente, e un movimento meccanico manuale. Sul quadrante il rehaut riporta la scala tachimetrica, introdotta in orologeria negli anni Venti del Novecento, quando poter avere al polso la misurazione rapida e immediata della velocità era cruciale per il mondo delle competizioni automobilistiche e dell’aviazione; minuteria a chemin de fer, gli indici numerici arabi, di estrema leggibilità e dal disegno leggero che ricorda quello degli orologi del secolo passato, si dispiegano su una parte liscia, smaltata, a contrasto con la decorazione centrale caratterizzata da una lavorazione a guilloché, con decorazione geometrica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Nel mezzo del cammin" senza perdere un secondo