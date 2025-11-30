Nel libro Qualcosa in cui credere Marracash parla della fine della sua relazione con Elodie

Com’è noto, Marracash ed Elodie si sono frequentati tra il 2019 e il 2021, diventando una delle coppie più amate e chiacchierate d’Italia. La loro storia si è conclusa ormai da tempo, e la popstar romana è impegnata con Andrea Iannone già da tre anni. Il rapper mantiene il riserbo sulla propria vita privata ma, nel suo libro Qualcosa in cui credere, uscito il 25 novembre, è tornato a parlare del rapporto con la collega. In particolare, con l’aiuto del giornalista Claudio Cabona, ha rivelato la genesi e lo sviluppo della trilogia discografica Persona-Noi, loro, gli altri-È finita la pace e di come l’ex fidanzata abbia fatto parte del processo creativo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Nel libro “Qualcosa in cui credere”, Marracash parla della fine della sua relazione con Elodie

