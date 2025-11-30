Nel libro Qualcosa in cui credere Marracash parla della fine della sua relazione con Elodie

Metropolitanmagazine.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Com’è noto, Marracash ed Elodie si sono frequentati tra il 2019 e il 2021, diventando una delle coppie più amate e chiacchierate d’Italia. La loro storia si è conclusa ormai da tempo, e la popstar romana è impegnata con Andrea Iannone già da tre anni. Il rapper mantiene il riserbo sulla propria vita privata ma, nel suo libro Qualcosa in cui credere, uscito il 25 novembre, è tornato a parlare del rapporto con la collega. In particolare, con l’aiuto del giornalista Claudio Cabona, ha rivelato la genesi e lo sviluppo della trilogia discografica Persona-Noi, loro, gli altri-È finita la pace e di come l’ex fidanzata abbia fatto parte del processo creativo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

nel libro qualcosa in cui credere marracash parla della fine della sua relazione con elodie

© Metropolitanmagazine.it - Nel libro “Qualcosa in cui credere”, Marracash parla della fine della sua relazione con Elodie

Contenuti che potrebbero interessarti

libro cui credere marracashElodie-Marracash, la verità mai detta: “Devastante, credevo che volesse farmi del male” - Marracash svela i retroscena inediti della rottura con Elodie: un momento devastante, come ha scritto nel suo libro. donnaglamour.it scrive

libro cui credere marracashMarracash parla (ancora) della fine della relazione con Elodie: «Ero arrivato a credere che lei volesse farmi del male, volesse sabotare il mio lavoro» - Lo fa nel libro Qualcosa in cui credere, in cui racconta la sua più recente trilogia discografica e l'impatto che la relazione con la cantante ha avuto sulla lavorazione del disco Noi, loro, gli altri ... Come scrive vanityfair.it

libro cui credere marracashLa versione di Marracash sulla rottura con Elodie: “Devastante vederla con un altro, pensavo volesse farmi male” - Marracash confida il motivo della crisi con Elodie, quando la relazione è finita e come hanno gestito la rottura ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Libro Cui Credere Marracash