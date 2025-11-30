Negozi storici riconoscimenti a 27 attività imprenditoriali | premio speciale al Palermo calcio
C’è anche il Palermo Football Club tra le attività riconosciute come “storiche” della settima edizione dei “Negozi Storici”, la manifestazione ideata nel 2018 da Confcommercio Palermo per valorizzare le realtà cittadine che, di generazione in generazione, hanno dato continuità alla propria realtà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A , si illumina tra palazzi storici, cultura e divertimento. I negozi del centro ti aspettano con tante idee regalo originali e con commercianti pronti a consigliarti per i tuoi acquisti natalizi. - facebook.com Vai su Facebook
Negozi storici, riconoscimenti a 27 attività imprenditoriali: premio speciale al Palermo calcio - C’è anche il Palermo Football Club tra le attività riconosciute come “storiche” della settima edizione dei “Negozi Storici”, la manifestazione ideata nel 2018 da Confcommercio Palermo per valorizzare ... Segnala mondopalermo.it
Negozi storici, premiate otto botteghe al Caffè Pedrocchi: quali sono - Una Sala Rossini del Caffè Pedrocchi gremita ha fatto da cornice all'edizione 2025 del Galà delle botteghe storiche padovane, l'appuntamento dedicato dal Comune di ... Da ilgazzettino.it
Sul territorio da oltre 40 anni: premiate 61 aziende storiche della Brianza - Sono13 le botteghe artigiane, 11 i locali e 37 i negozi che in Brianza sono stati premiati da Regione Lombardia come attività storiche. Scrive monzatoday.it