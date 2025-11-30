Negozi storici dopo oltre 60 anni chiude ‘Al Cappuccetto Rosso’ La titolare Daniela | Scelta sofferta giusto fermarsi
Ravenna, 30 novembre 2025 – Chiuderà verso metà gennaio ‘ Al Cappuccetto Rosso ’, storico negozio ravennate d’ abbigliamento per bambini dai zero ai 16 anni gestito con passione ed entusiasmo dalla titolare Daniela Errani in via Diaz. Basta vederla all’opera anche solo pochi minuti dinanzi ai suoi piccoli clienti per rendersi conto di quanto l’attività sia letteralmente ‘tagliata’ su sua misura. Errani, quali sono i motivi per cui chiuderà l’attività?. “La decisione è stata molto sofferta e frutto di attente riflessioni perché questo è il mio mondo da sempre. Sento di aver raggiunto l’età in cui è giusto fermarsi, anche perché la vendita rivolta ai più piccoli è impegnativa e richiede tanta energia, bisogna essere sempre pronti e presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
A , si illumina tra palazzi storici, cultura e divertimento. I negozi del centro ti aspettano con tante idee regalo originali e con commercianti pronti a consigliarti per i tuoi acquisti natalizi. - facebook.com Vai su Facebook
Negozi storici, dopo oltre 60 anni chiude ‘Al Cappuccetto Rosso’. La titolare Daniela: “Scelta sofferta, giusto fermarsi” - Dal 1981 il negozio di abbigliamento per bambini in via Diaz a Ravenna è gestito da Daniela Errani. ilrestodelcarlino.it scrive
Saretta arredo casa, chiude dopo 75 anni lo storico negozio: «Il problema sono le vendite online, grazie a tutti i clienti» - Un altro negozio storico di Montebelluna, dopo oltre 75 anni di attività, abbassa le serrande. Scrive ilgazzettino.it
Negozi storici addio, l’orologiaio Al Pendol di Bologna chiude dopo 80 anni. Barbara e Stefano: “Andiamo in pensione” - Bologna, 13 ottobre 2025 – C’era una volta un orologio appeso sotto il portico di via Santo Stefano, qualche mese fa è scomparso. Da ilrestodelcarlino.it