Negozi storici dopo oltre 60 anni chiude ‘Al Cappuccetto Rosso’ La titolare Daniela | Scelta sofferta giusto fermarsi

Ravenna, 30 novembre 2025 – Chiuderà verso metà gennaio ‘ Al Cappuccetto Rosso ’, storico negozio ravennate d’ abbigliamento per bambini dai zero ai 16 anni gestito con passione ed entusiasmo dalla titolare Daniela Errani in via Diaz. Basta vederla all’opera anche solo pochi minuti dinanzi ai suoi piccoli clienti per rendersi conto di quanto l’attività sia letteralmente ‘tagliata’ su sua misura. Errani, quali sono i motivi per cui chiuderà l’attività?. “La decisione è stata molto sofferta e frutto di attente riflessioni perché questo è il mio mondo da sempre. Sento di aver raggiunto l’età in cui è giusto fermarsi, anche perché la vendita rivolta ai più piccoli è impegnativa e richiede tanta energia, bisogna essere sempre pronti e presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

