All'epoca, il 23 febbraio 2000, già non c'erano dubbi: quella di Nicola Vivaldo - ucciso a colpi di pistola mentre stava parcheggiando l'auto vicino a casa a Mazzo di Rho, nel Milanese - appariva come una vera e propria esecuzione di stampo mafioso. Ora, a venticinque anni di distanza, i carabinieri di Milano guidati dal colonnello Antonio Coppola e dal tenente colonnello Fabio Rufino, coordinati.

'Ndrangheta a Milano, chiuse le indagini sull'omicidio Vivaldo: sei in carcere. Il ruolo dei Gallace di Guardavalle e le rivelazioni del pentito - Mandanti dell'agguato il 78enne Vincenzo Gallace, capo dell'omonima 'ndrina, e Vincenzo Rispoli, sessantaduenne considerato il boss della Locale della 'ndrangheta di Legnano

